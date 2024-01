Comune di Calci, Entrato in servizio il primo dei due nuovi scuolabus

Entrato in servizio il primo dei due nuovi scuolabus che svolgeranno il trasporto scolastico nel Comune di Calci, servizio svolto dalla società in-house Amicobus Srl. Si tratta di un investimento importante, di oltre 120mila euro, per la sicurezza di bambini e bambine, e per offrire un servizio migliore e assicurare notevoli risparmi, sia in manutenzioni sia in consumi, anche a beneficio dell’ambiente

È ufficialmente entrato in servizio il primo dei due nuovi scuolabus che il Comune di Calci ha acquistato attraverso la società in-house Amicobus Srl, con l’obiettivo di rinnovare completamente la flotta dei mezzi a servizio dei bambini e delle bambine del territorio. Il nuovo mezzo è omologato per trasportare 30 bambini più due accompagnatori, oltre all’autista, ed è dotato di numerosi sistemi di sicurezza, a cominciare dalle cinture.

Il nuovo scuolabus è stato presentato oggi, venerdì 19 Gennaio 2024, dalla giunta comunale al completo e, per Amicobus, dall’amministratore unico Gianni Lemmetti e dal coordinatore responsabile gestione risorse umane e programmazione, Simone Turini. Presente anche Cristiano Masi, vicesindaco del Comune di Cascina, ente che è il principale azionista di Amicobus.



“Ad oggi sono 127 gli iscritti al servizio di trasporto scolastico assicurato dall’amministrazione comunale – ha commentato il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti –, i quali d’ora in poi potranno beneficiare di un servizio migliore e aggiornato ai più recenti standard di sicurezza, anche per le uscite didattiche. Perché il Comune di Calci, lo voglio sottolineare, da sempre mette a disposizione i pulmini gratuitamente per le uscite organizzate periodicamente dall’Istituto Comprensivo. Fatto che consente di gravare meno sulle famiglie e quindi di potenziare l'offerta formativa e scolastica”.



“Per l’amministrazione comunale si è trattato di un investimento importante – ha concluso il primo cittadino – e ringrazio la società Amicobus ed il Comune di Cascina per le sinergie che hanno permesso questa operazione. Un investimento che garantirà anche notevoli risparmi, sia in termini di manutenzioni sia in termini di consumi. E grazie ad un consumo di carburante inferiore di circa il 40 per cento rispetto ai vecchi scuolabus sarà assai minore anche l’impatto sull’ambiente, un aspetto che non ci dispiace affatto”.



“Quella del rinnovamento dei mezzi è senza dubbio una scelta importante, fatta a suo tempo dal Comune di Calci – ha aggiunto Lemmetti -, e come amministratore di Amicobus sono felice di aver lavorato per arrivare alla conclusione di questo percorso. Il secondo scuolabus, da 34 posti piu due accompgnatori e l'autista, arriverà fra qualche settimana ed entrambi saranno in grado di garantire sul territorio di Calci un servizio ottimale e una maggiore sicurezza, tanto per i passeggeri quanto per gli autisti”.