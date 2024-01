Digitale facile in Valdelsa, inaugurati 14 punti di assistenza

Si chiama “Daisy” ed è il progetto che prevede l’attivazione di Punti Digitali Facili, ed è promosso e finanziato dalla Regione Toscana, con i Fondi del Pnrr e dalla Fondazione Monte dei Paschi al quale hanno aderito quattro Comuni della Valdelsa in coprogettazione con Straligut, Coop 21, Auser Dirio Ciani e Cooperativa Arancia Blu.

Si tratta di Colle di Val d’Elsa (che funge da capofila e di Pdf ne ha cinque), Casole d’Elsa (che ne ha aperti 2), Monteriggioni (che ne ha attivati 3) e Poggibonsi (che ha 4 Pdf).

Da oggi quindi, grazie a questa iniziativa, quattordici Punti Digitale Facile saranno attivi anche in Val d’Elsa, così come accade in tante altre città toscane.

Nei Punti Digitale Facile, luoghi fisici accessibili a tutti i cittadini, è possibile richiedere e ricevere supporto e assistenza nell’utilizzo dei servizi digitali nazionali, regionali, locali e privati di utilità quotidiana.

In Val d’Elsa i Pdf, per venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini, sono diffusi su varie sedi sia presso i comuni aderenti sia presso associazioni che hanno dato la loro disponibilità (come Arci, Misericordia, Auser, Avis, Pubblica Assistenza) grazie all’aiuto del volontariato che ha risposto con grande partecipazione.

L’obiettivo che si pongono è quello di incrementare le competenze digitali di base della popolazione, favorendo l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva ed incentivare l’uso dei servizi online delle Amministrazioni Pubbliche e dei privati.

Le attività di facilitazione attive presso il Punto Digitale Facile saranno gestite dal Facilitatore Digitale in collaborazione con i volontari e gli enti locali coinvolti sul territorio che risponderanno alle esigenze specifiche dell’utenza con lo scopo di garantire un’esperienza personalizzata e soddisfacente.

L’utente del Punto Digitale Facile opererà in autonomia controllata, utilizzando il servizio per cui ha richiesto supporto e assistenza con la supervisione e l’affiancamento del facilitatore. Tutto questo per incoraggiare i cittadini ad acquisire un maggiore grado di indipendenza nell’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali.

Nello specifico i punti attivi della Val d’Elsa si occuperanno di promuovere i servizi online offerti dalle Pubbliche amministrazioni locali e centrali (servizi di egovernment, socio sanitari, ecc.) organizzando anche specifici eventi; accompagnare gli utenti all’avvio ed all’utilizzo dei servizi online offerti dalle pubbliche amministrazioni locali e centrali; dare supporto per l’ottenimento dell’identità digitale; svolgere interventi formativi rivolti agli utenti e di alfabetizzazione informatica; condividere le attività di sperimentazione di servizi di partecipazione democratica realizzati dalla Pubblica Amministrazione; offrire servizi di interesse associativo, messi a disposizione dalle associazioni di volontariato che partecipano al progetto e opportunità di inclusione per i soggetti con fragilità, ad esempio, prevedendo interventi specifici a favore di persone con disabilità; fornire accompagnamento nella presentazione di pratiche digitali per conto dell’utenza.

Per l’assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, “la Val d’Elsa aggiunge così una preziosa perla alla collana dei servizi che è in grado di offrire ai cittadini. In questo caso si tratta di un valido supporto per tutti coloro che intendono servirsi in maniera più agile e veloce della Pubblica amministrazione e che possono imparare a farlo attraverso l’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie informatiche. Per noi questo rappresenta un’azione concreta e inclusiva che la Regione Toscana mette in campo per ridurre il divario digitale che colpisce in particolare le fasce più vulnerabili della nostra società, a partire da quella più anziana, ma non soltanto. Investire nell’alfabetizzazione digitale significa anche ridurre la distanza tra Pubblica amministrazione e cittadino, apportando significative semplificazioni nella vita quotidiana di ciascuno di noi”.

"Investire nelle competenze digitali – secondo l’assessore regionale all’informatizzazione, Stefano Ciuoffo - è un impegno corale e per questo motivo abbiamo chiesto alle amministrazioni locali di esserci, coinvolgendo il tessuto associativo dei loro territori. I punti digitali facili riusciranno a dare una risposta efficace se sapranno rispondere ad un'esigenza di prossimità, che emerge dal confronto con i nostri concittadini. La strada intrapresa è quella corretta."

“Tra gli obiettivi delle nostre amministrazioni - sottolinea il sindaco di Colle di Val d’Elsa Alessandro Donati. rientra quello di facilitare per il maggior numero possibile di cittadini l’accesso all’innovazione e alla digitalizzazione. I Punti sono luoghi in cui accrescere le competenze digitali e dove poter cogliere le opportunità dell’innovazione tecnologica. In questo senso la facilitazione digitale rappresenta il presupposto per ridurre le disuguaglianze”.

“Una bella opportunità - aggiunge Enrica Borgianni, assessore alle Politiche sociali del Comune di Poggibonsi - per aiutare cittadini e cittadine a conoscere e ad utilizzare gli strumenti digitali. Un progetto importante che vede un ruolo attivo delle associazioni, che ringraziamo, che come sempre si sono messe a disposizione del territorio con dedizione e spirito di servizio”,

Secondo Diana Nisi, assessore alle politiche sociali e pari opportunità del Comune di Monteriggioni, “un’amministrazione comunale ha il dovere di creare spazi di apprendimento per la collettività. Crediamo fermamente che questa sia una grande opportunità”.

“La sfida del digitale e della fruizione dei nuovi servizi da parte della pluralità dei cittadini - sostiene il sindaco del Comune di Casole d’Elsa, Andrea Pieragnoli - è un obiettivo che deve essere perseguito. L’apertura dei Punti Digitali rappresenta un passo importante in questa direzione, in linea con gli obiettivi di partecipazione che l’amministrazione che rappresento ha fatto propri”.

Il progetto è promosso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza delConsiglio del Ministri e realizzato dal Comune di Colle di Val d’Elsa, Comune di Casole d’Elsa, Comune di Monteriggioni, Comune di Poggibonsi in collaborazione con Cooperativa sociale Coop21 insieme con la Cooperativa Arancia Blu, l’Associazione Auser Dirio Ciani e l’Associazione Straligut.

Ed ecco i giorni, gli orari di apertura e i recapiti telefonici delle 14 postazioni aperte complessivamente nei quattro comuni della Valdelsa.

A Colle di Val'Elsa i punti sono 5. Quello presso l'ufficio relazioni con il pubblico è aperto il lunedì dalle 9 alle 12.30 e il martedì dalle 15 alle 17.30. Per prenotazioni e informazioni chiamare lo 0577-912228.

Presso la biblioteca comunale in via di Spugna 78 apertura ogni lunedì e giovedì dalle 15 alle 19. Telefono 0577-922065.

Al Circolo Arci in piazza dell'Unità dei popoli 1 in funzione ogni venerdì dalle 17 alle 19.

All'associazione pubblica assistenza Odv in via Liguria 11 il lunedì dalle 17 alle 19.

All'Auser in piazza Unità dei popoli 1 ogni mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 e il venerdì dalle 9 alle 12. Contatti allo 0577-924142.

A Casole d'Elsa i punti sono due.

Quello presso l'Urp del Comune in piazza Lucchetti 1, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Quello presso la biblioteca comunale in via Alessandro Casolani 48 funziona il lunedì dalle 10 alle 12 e il mercoledì dalle 16 alle 19.

A Poggibonsi sono 4 i punti attivati.

In quello situato presso Auser Ets in via Trento 15 ci si può recare il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 10 alle 13. Per contatti 0577-981330.

Presso la Misericordia Odv in via Volta 38a apertura ogni mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.30. Per contatti 333 - 2467418.

Presso l'Avis in via Trento 17 in funzione ogni lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13 e ogni mercoledì e giovedì dalle 14 alle 18. Per contatti 348-4168010.

Presso la Pubblica assistenza in via Trento 17-19 in funzione il lunedì dalle 14.30 alle 17.30 e il mercoledì dalle 15 alle 18. Contatti al 348-3804102.

A Monteriggioni i punti in funzione sono tre.

Presso l'Urp del Comune in via Cassia nord 150 è aperto ogni lunedì dalle 9 alle 13 e ogni martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Presso il Centro di lettura in via Berrettini 82 a Castellina scalo aperture il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12.

Presso la Misericordia di Quercegrossa in via del Chianti classico 1 apertura ogni lunedì dalle 15 alle 18.30.

Per informazioni e prenotazioni sui Pdf di Monteriggioni contattare il Comune allo 0577-306697.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa