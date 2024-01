Entra in una casa e non se ne vuole andare, quando arrivano i carabinieri li picchia: arrestato

Un 35enne marocchino ha aggredito i carabinieri giunti su segnalazione del proprietario della casa, dove lo straniero aveva fatto ingresso e non voleva andarsene. Il fatto è avvenuto a Villafranca in Lunigiana. I militari hanno trovato il trentenne ubriaco e in stato di alterazione psicofisica. Alla richiesta dei documenti, ha cominciato a minacciarli prima di passare ai fatti con calci e pugni. La colluttazione è terminata con i militari che hanno immobilizzato l'uomo. Due membri dell'Arma sono poi passati dal pronto soccorso per le ferite, per le quali sono state refertate prognosi di 5 e 10 giorni. L'arrestato dovrà rispondere di minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, in attesa del processo.