Gialloblu Castelfiorentino torna al PalaBetti contro l'Argentario

Si chiude al PalaBetti il girone di andata del Gialloblu Castelfiorentino che domani, sabato 20 gennaio, alle 21, tornerà nel proprio fortino per ricevere l’Argentario Basket nella tredicesima giornata di Divisione Regionale 2 (arbitro Sferruzza di Firenze). Si tratta di un altro scontro diretto per i ragazzi di Dario Chiarugi, appaiati a quota 14 punti proprio in compagnia dell’Argentario e di San Miniato. Reduci dalla vittoria sul campo di San Casciano, giunta ad arginare due ko consecutivi, i gialloblu cercheranno dunque di piazzare il bis davanti al proprio pubblico per restare a contatto con il terzetto di testa. D’altro canto gli ospiti arriveranno al PalaBetti sulla scia positiva di tre risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali ai danni di Impruneta. Una sfida delicata e di cartello, insomma, a chiudere il girone di andata gialloblu.

Domenica 21 gennaio, invece, sarà la volta del Basket Castelfiorentino, che alle ore 18 farà visita alla Pallacanestro Femminile Montecatini per la terza giornata di ritorno di serie C (arbitro Contu di Pisa). Le ragazze di Gianni Lazzeretti, dopo essersi arrese alla capolista Viareggio al rientro dalla sosta, scenderanno in campo al PalaVinci con l’obiettivo di bissare la vittoria conquistata nel girone di andata, quando si imposero per 47-33 portando a casa i primi due punti stagionali.

Fonte: Abc Castelfiorentino