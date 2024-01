Giorno della Memoria 2024, in Sala Banti il Consiglio comunale straordinario congiunto Prato

L'appuntamento è per martedì 23 gennaio ore 16,30. Partecipano lo scrittore Carlo Greppi ed Emanuele Fiano, figlio del deportato ad Auschwitz, Nedo

I Consigli comunali di Prato e Montemurlo celebrano il “Giorno della Memoria 2024” con una seduta solenne e congiunta, che si svolgerà martedì 23 gennaio ore 16,30 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà- Montemurlo) Interverranno Enrico Iozzelli del Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, Emanuele Fiano, terzo e ultimo figlio di Nedo Fiano (1925-2020), ebreo deportato ad Auschwitz e unico superstite di tutta la sua famiglia, oltre che ex deputato, e lo storico e scrittore Carlo Greppi, che nel 2023 ha pubblicato “Un uomo di poche parole. Storia di Lorenzo, che salvò Primo”, una biografia di Lorenzo Perrone, il muratore di Fossano che ad Auschwitz aiutò sistematicamente Primo Levi, permettendogli di sopravvivere al lager. Seguiranno gli interventi dei gruppi consiliari dei due Comuni e dei sindaci di Prato, Matteo Biffoni e di Montemurlo, Simone Calamai.

La presidente del consiglio comunale di Montemurlo, Federica Palanghi

«È la quinta volta che i Consigli comunali di Prato e Montemurlo si ritrovano insieme per riflettere e celebrare in forma solenne il Giorno della Memoria. Un'occasione di approfondimento che vedrà la partecipazione di due personaggi di grande valore come Fiano e Greppi che porteranno importanti testimonianze. Parlare di Giorno della memoria significa riaffermare i valori di libertà e pace, i diritti che, oggi più che mai, sono sotto attacco e non vanno dati scontati ma difesi».

Gli eventi legati al giorno della Memoria a Montemurlo proseguono mercoledì 24 gennaio alle 9.30 a in sala Banti, nell’ambito del percorso di formazione promosso dal Comune di Montemurlo e organizzato dalla Fondazione Museo della Deportazione per le classi terze della scuola secondaria di primo grado “Salvemini – La Pira”, con l'incontro con le testimoni Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute del lager di Auschwitz-Birkenau

Sabato 27 gennaio alle ore 11 in località Mulino si svolgerà la deposizione della corona d'alloro al cippo commemorativo del cittadino onorario di Montemurlo Marcello Martini, il più giovane deportato politico italiano, catturato a soli 14 anni a Montemurlo e deportato nel campo di sterminio di Mauthausen. Partecipano il sindaco Simone Calamai, la presidente del Consiglio Federica Palanghi e l’assessore alla memoria, Valentina Vespi. Infine, lunedì 29 gennaio alle 14.30 in sala Banti si svolgerà la presentazione del fumetto “Marcello Martini. La Marcia della memoria”

