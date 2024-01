Investito a Grosseto, ciclista deceduto dopo tre mesi dall'incidente

Dopo oltre tre mesi di ricovero e sofferenze è morto in ospedale il ciclista che venne travolto a Grosseto da un'auto. L'incidente risale al 5 ottobre 2023 quando, lungo la strada delle Collacchie, l'uomo che si trovava in bicicletta fu investito dall'auto di un turista tedesco in vacanza con la moglie sul litorale della Maremma.

La vittima è Alviero Giannotti, originario di Torrita di Siena. Grave dopo l'incidente, nella caduta sbatté violentemente la testa. Rianimato sul posto fu trasferito dai soccorritori con l'elicottero Pegaso all'ospedale di Siena, dove questa mattina è deceduto.