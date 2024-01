Letture in pediatria, gli appuntamenti a Pontedera

Detto, fatto. Grazie alla collaborazione tra Usl Toscana Nord Ovest e Comune di Pontedera e alla disponibilità del personale del reparto e di quello della biblioteca comunale Gronchi, le letture in pediatria all'ospedale Lotti diventano un appuntamento fisso.

Dopo la ripartenza dell'iniziativa, nei primissimi giorni dell'anno e un secondo incontro, effettuato ieri ( al quale si riferisce la foto ) è stata elaborato un calendario con cadenza quindicinale, dal mese di febbraio e fino a maggio, con queste date: 9 - 23 febbraio, 8 - 22 marzo. 5 - 19 aprile, 3 - 17 maggio.

La bibliotecaria Laura Martini, affiancata da una clown dottoressa, svolgerà attività di animazione della lettura. “E' un modo significativo - ha evidenziato l'assessore alle politiche educative del Comune di Pontedera Francesco Mori - per unire il piacere per la lettura e il desiderio di essere concretamente vicini ai più piccoli e alle loro famiglie. Un grazie di cuore al personale ospedaliero per l'accoglienza ricevuta e alla nostra biblioteca per l'impegno costante profuso".

Fonte: Ufficio Stampa