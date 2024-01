Lotto, cinquina da 61mila euro azzeccata a Pelago

Festa grande a Pelago, in provincia di Firenze, nell'estrazione del Lotto di giovedì 18 gennaio. Nella località toscana, come riporta Agipronews, vinti 61.264,25 euro grazie alla combinazione 29-54-56-83-89 giocata su tutte le ruote, in seguito a una puntata di un solo euro. Da segnalare anche una vincita da 14mila euro a San Miniato, in provincia di Pisa, arrivata in seguito ai numeri 26-58-67 sulla ruota di Firenze. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,3 milioni di euro, per un totale di 72 milioni da inizio anno.