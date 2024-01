Mantellassi a piedi per 23 frazioni, fitta campagna d'ascolto casa per casa

Una campagna fatta a piedi, partendo sempre dal centro città per arrivare nelle frazioni dedicate ai luoghi di ascolto e confronto. Ci saranno 28 tappe in 23 giorni, per una "forte capillarità" della campagna elettorale, su tutta la città.

Alessio Mantellassi punta sulle frazioni di Empoli per la campagna di ascolto intitolata Passo dopo Passo. Una città fatta di frazioni e non periferie, come ripete il candidato del centrosinistra nella presentazione nella sede Pd di via Fabiani.

Una campagna "estremamente flessibile", con un mese e mezzo per andare ovunque, pensando ogni volta cosa fare, dalla visita alle botteghe alle aziende fino anche ai cittadini che vorranno aprire le loro case per un caffè.

Attraverso i social poi, per chi vorrà "recuperare" un evento sarà possibile poi fissare un appuntamento con il candidato per trascorrere del tempo e parlare di questioni e urgenze specifiche.

Il primo appuntamento è previsto per domani, sabato 20 gennaio da Cortenuova, fino al 28 febbraio con la chiusura nel quartiere Corea. Fino a frazioni poco note come San Frediano (al confine con Montespertoli), Tartagliana (dopo Casenuove), Moriana (in coppia con Ponzano). Ma per alcuni luoghi ci saranno due giorni consecutivi, cone Cascine-Carraia e il quartiere di Serravalle. Il calendario completo è in calce a questo articolo.

"A piedi è il mezzo più sostenibile, la città è vivibile, e soprattutto è un mezzo che richiede lentezza, come l'ascolto. Non un passaggio spot, ma dedicando tempo, attenzione, pazienza per capire e comprendere", afferma Mantellassi.

"Potrà suscitare ironia, ma la presenza è stata una cifra del mio impegno in città. È un aspetto negativo se lo fai solo in campagna elettorale, diventa presenzialismo come lo farà chi partirà in campagna elettorale breve. Noi la presenza positiva, assieme ai consiglieri comunali, l'abbiamo dedicata in questi 5 anni".

"Non ho paura di alcuni incontri - spiega rispondendo a una domanda della stampa in merito al tema del raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo -, sono contento di fare questi eventi. Sulla sicurezza idrogeologica di quell'area, faremo una proposta concreta perché è un tema centrale".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Elia Billero