Nuovi giochi per bambini a Greve in Chianti, ecco gli interventi da 100mila euro

Greve in Chianti, città a misura di bambina e bambino. Si moltiplicano gli interventi, per un investimento complessivo pari a 100mila euro circa, che mirano a riqualificare gli spazi verdi e le aree ludiche attrezzate a favore del benessere dei più piccoli. Un nuovo investimento, realizzato dalla giunta Sottani, è stato realizzato e completato presso i giardini pubblici di Sant’Anna, nel capoluogo. Si tratta della piantumazione del manto erboso dell’area verde, un tappeto naturale composto da un mix di erbe di vario tipo. Poiché è necessario che l’erba attecchisca nei tempi richiesti l’area è stata temporaneamente chiusa e sarà fruibile a partire dal 2 febbraio. L’importo che si è reso necessario si aggira intorno ai 30mila euro. Altro lavoro che interessa i giardini di Sant'Anna, è l’opera di restyling in corso che renderà polivalente il campetto da gioco, implementato come spazio outdoor attrezzato per il basket e il calcetto attraverso la realizzazione di una nuova pavimentazione in resina. In questo caso l'amministrazione comunale ha speso risorse per circa 40mila euro.

Quanto agli interventi in partenza, nell'agenda dei lavori pubblici spicca una nuova opera che mira a stimolare movimento e creatività nelle aree pubbliche. Ad annunciarla è l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Romiti. “Abbiamo acquistato dei giochi, in sostituzione di quelli rotti, che installeremo a breve nel giardino di via della Pace – fa sapere l’assessore – l'area sarà dotata di due nuove attrezzature ludiche, uno scivolo e un’altalena con relativa pavimentazione antitrauma”. I lavori sono previsti per la fine di questo mese. È stato sostituito inoltre un gioco, nella fattispecie un'altalena, a Chiocchio e sono stati installati tavoli corredati di panca nelle aree verdi di alcune frazioni. “Il gioco è un principio cui tutti hanno diritto – aggiunge – è fondamentale continuare ad investire le nostre risorse in modo da dare risposte concrete alle esigenze e ai percorsi di crescita culturale e sociale dei più piccoli, le aree verdi stimolano creatività, motricità e inclusione”. I nuovi giochi delle diverse aree, il cui costo complessivamente ammonta a 30.000, sono stati scelti in base alle fasce di età ed hanno caratteristiche diverse fra loro per coprire un range di età che spazia da 1 a 10 anni. “Abbiamo acquistato i giochi selezionandoli - conclude l'assessore Romiti - anche per le caratteristiche di inclusività”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino