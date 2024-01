Positivo all'Hiv cerca di donare il sangue, militare scoperto e indagato

Un militare di stanza a Pisa ha cercato di donare il sangue nonostante fosse al corrente di essere positivo all'Hiv. La denuncia è stata presentata a fine estate dall'allora primario del Centro Trasfusionale di Livorno, come scrive il Tirreno. Difatti le persone che vivono con Hiv non possono donare il sangue, perché metterebbero a repentaglio chi quel sangue lo riceve.

Tutto sarebbe avvenuto verso settembre. Al centro livornese si sarebbe presentato il possibile donatore, che avrebbe fornito le generalità e i documenti. Per la prima donazione il protocollo però prevede un prelievo vero e proprio per verificare malattie o anomalie. In poco tempo si scopre che l'uomo è Hiv positivo. Non può donare.

Secondo il quotidiano si apre poi un'inchiesta in procura dopo la denuncia dell'Asl. Si scopre che avrebbe già provato a donare a Pisa, tentativo arenato ancor prima di quello di Livorno. Il militare viene iscritto al registro degli indagati con l'accusa di tentata epidemia.