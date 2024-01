Rifiuti di ogni tipo sul fiume Morto Nuovo, denunciato dai carabinieri forestali

I carabinieri forestali di Pisa hanno denunciato il presunto autore di uno sversamento di rifiuti solidi non pericolosi lungo il fiume Morto Nuovo.

Attraverso l’esame dei rifiuti e a seguito di attività di indagine è stato infatti possibile risalire al titolare di una impresa, che, probabilmente per risparmiare la fatica e i costi di smaltimento, avrebbe verosimilmente preferito disfarsi del materiale, consistente in masserizie, suppellettili, indumenti e piccoli elettrodomestici, abbandonandolo sull’argine del Fiume Morto Nuovo lungo la via della Figuretta.

Adesso dovrà ripulire tutto, smaltire correttamente i rifiuti dandone prova ai carabinieri e pagare una sanzione di 6.500 euro.