Trovato con la droga, confessa e fa arrestare anche una 60enne a Pisa

Arrestate due persone dai carabinieri di Pisa per spaccio di stupefacenti. I militari del Radiomobile hanno scoperto un 33enne italiano che in auto aveva 50 g di hashish. Dalla perquisizione domiciliare sono stati trovati altri 24 g della stessa droga. Durante questi controlli, il trentenne ha dato anche informazioni utili per la provenienza della droga sequestrata. Perciò è stata perquisita la casa di una 60enne italiana dove c'era anche cocaina, hashish e metanfetamine divise in dosi, oltre a 1.100 euro in contanti e il materiale per confezionare le dosi. Perciò anche la sessantenne è stata arrestata e il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo e il trattenimento in camera di sicurezza per la donna.