Use Rosa contro Costa Masnaga, le biancorosse sulle ali della doppia vittoria

E’ una delle partite più difficili che il calendario propone. Domenica alle 18, l’Use Rosa Scotti è di scena a Costa Masnaga (arbitri De Rico di Venezia e Gallo di Monselice) contro una delle squadre accreditate come fra le migliori del girone. La Scotti ci arriva sulle ali di una doppia vittoria e con la mente leggera, decisa a giocarsi tutte le proprie carte in una gara che potrebbe segnare l’aggancio in classifica.

"È una squadra forte – attacca coach Alessio Cioni – soprattutto in casa ha un vero e proprio fortino ed è una squadra che ormai da anni gioca un’ottima pallacanestro fatta di possessi rapidi ed intensità. E’ un gruppo giovane che però ha nel roster giocatrici del livello di Pappalardo o la nostra ex Ravelli che conosciamo fin troppo bene. Costa investe da sempre sulle giovani importanti e poi ne raccoglie i frutti, una politica sicuramente da apprezzare e quindi tanto di cappello alla società”. Detto questo, c’è poi il però….".

All’andata, però, abbiamo vinto – prosegue - e, se è vero che in trasferta è più difficile, è anche vero che impossibile non è. Andiamo quindi a giocarcela a cuor leggero perché il pronostico dice Costa Masnaga e questo ci consente di scendere in campo tranquille dando il massimo, nella speranza magari di recuperare alcuni acciacchi che abbiamo".

