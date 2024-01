Villa La Magia, i cantieri proseguono: il punto da Quarrata

Un nuovo importante intervento su Villa La Magia, Patrimonio Unesco, giunge a compimento.

E’ stato completato infatti l’ intervento finanziato dal Fondo Cultura, ovvero il restauro dei locali interni alla Villa e la dotazione impiantistica in tutti i locali della stessa per un importo pari a 527.691,86 Iva compresa. La realizzazione delle opere impiantistiche (rilevazione incendi, videosorveglianza e antintrusione) è stata completata in tutti i locali della Villa, sia in quelli attualmente in corso di restauro che in quelli già restaurati e normalmente utilizzati per le visite.

Tali opere sono necessarie per portare la Villa a standard "museali" elevati.

Completate le ultime installazioni degli apparecchi e la realizzazione degli impianti nelle cantine sottostanti la Villa. Per quanto riguarda il restauro architettonico, è stato completato: il restauro della torre, il restauro dei locali al piano terra fino allo Scalone monumentale, il restauro dello Scalone Monumentale, il restauro della sala dei telefoni e dei locali del piano mezzanino che immettono sullo scalone.

Terminato il restauro di alcuni locali del piano mezzanino, nei quali, in corso d'opera, sono emerse tracce di decorazioni delle pareti e dei soffitti, che hanno determinato la necessità di predisporre uno specifico progetto di recupero.

Il restauro di questi locali è stato affidato ad altra ditta, in quanto occorreva una specifica competenza in restauro di superfici decorate.

Per quanto riguarda i 5 lotti finanziati dal PNRR (importo totale 2.000.000,00 Iva compresa) ecco quali si sono conclusi.

LOTTO A: PORTALE MONUMENTALE DI ACCESSO AL PARCO. TERMINATO

L'intervento è stato completato nel mese di ottobre. Rispetto al progetto iniziale è stata approvata una variante in corso d'opera, in quanto in fase di pulitura delle superfici del portale, nella parte sommitale e all'interno delle nicchie laterali, sono emerse tracce di intonaco e colore, che testimoniano che il portale in origine era intonacato e dipinto, nonostante la memoria collettiva lo ricordi come caratterizzato da mattoni a vista. Il portale è stato pertanto completamente intonacato e dipinto con i colori originari, recuperati tramite le tracce ritrovate in fase di esecuzione dei lavori. Il prospetto principale è stato decorato con "finti mattoni" di colore bianco, perché anche di questa decorazione sono state ritrovate tracce all'interno delle nicchie presenti ai lati del portale. Nelle due nicchie sono state ricollocate le due statue originariamente presenti, dopo che le stesse sono state completamente restaurate, portandole all'interno della Cappella neogotica della Villa, dove sono rimaste per diversi mesi.

LOTTO B: MURO DI CONTENIMENTO DEL GIARDINO A PARTERRES. TERMINATO

E' stato concluso l'importante intervento di messa in sicurezza del muro del giardino a parterres, che da decenni era puntellato da uno scheletro in cemento armato e da alcuni pali in cemento, lungo il tratto pedonale di Via Magia. Tali opere in cemento armato, oltre che pericolose perché ormai datate, erano anche non congrue con l'immagine di una Villa storica, patrimonio UNESCO. In seguito al completamento dell'intervento tutte le strutture in cemento armato sono state smantellate e rimosse. Il muro adesso è sostenuto da una serie di micropali interni al giardino a parterres, e non visibili, in quanto installati sotto la quota del terreno. Tali micropali, sono stati legati al muro di contenimento e lo sorreggono dall'interno. Il parapetto del muro è stato rinforzato con fibre strutturali e per questo è stato intonacato per tutta la lunghezza del muro stesso. Via Magia è stata riaperta.

L’impresa incaricata, subito dopo, ha iniziato il Restauro della Cappella Neogotica, ubicata a lato della Villa, all’interno del giardino romantico. La copertura dell’edificio, che da anni era oggetto di infiltrazioni, è stata smantellata e ricostruita. Le facciate esterne, che versavano in condizioni pessime, sono state completamente restaurate.

Attualmente è in corso il restauro di tutti gli infissi, e la scelta della coloritura delle facciate esterne, in accordo con la Soprintendenza. Tale scelta è particolarmente delicata, perché, oltre alla scelta di un colore simile a quello originario, sulle facciate andranno riproposte le decorazioni originariamente presenti (finte colonne) che nel tempo erano andate quasi completamente perse.

L’intervento dovrebbe concludersi entro poche settimane, con chiusura dei lavori del Lotto Funzionale B.

LOTTO E: SISTEMAZIONE E ILLUMINAZIONE VIALI E OPERE COMPLEMENTARI. TERMINATO

Questo lotto di lavori è ultimato e collaudato. Sistemato il viale principale di accesso al parco, per il quale la Soprintendenza ha richiesto di mantenere il carattere di "strada bianca" non pavimentata. Lo stesso è stato dotato di impianto di illuminazione a Led. Sistemato anche il vialetto di accesso alla Villa, anch'esso dotato di illuminazione a led. Illuminato anche il piazzale di accesso alle cantine. Completate anche tutte le opere complementari: realizzazione dell'impianto di videosorveglianza lungo il viale principale di accesso al parco (con tre postazioni dotate di telecamere di controllo), restauro dei cancelli principali di accesso (quello automatico e quello nei pressi della Tinaia), installazione di pedane per il superamento delle barriere architettoniche nel cortile centrale e fornitura di rastrelliere portabiciclette nei pressi del parcheggio nel parco pubblico.

