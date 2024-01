Omicidio Alessio Cini, il cognato in carcere: "Sono innocente, hanno sbagliato mira"

Si è professato innocente con il suo avvocato e promette di parlare all'udienza di convalida fissata per la prossima settimana. Parliamo di Daniele Maiorino, in carcere per l'omicidio del cognato e vicino di casa Alessio Cini, avvenuto ad Agliana l'8 gennaio.

Katia Dottore Giachino, avvocato di Maiorino, si è detta fiduciosa del fatto che ci saranno sviluppi in positivo per il suo cliente: "Lui ha affermato che vuole parlare, perché mi ha detto 'io sono innocente e qui non hanno capito che hanno sbagliato mira'".

"Le indagini al momento sono molto lacunose, perché in dieci giorni non si può chiudere un omicidio per due parole dette in macchina - per l'accusa Maiorino, intercettato in auto, avrebbe ammesso le sue responsabilità -, un soliloquio fra l'altro di frasi spezzettate e messe lì e che non si capisce a che punto dell'intercettazione avvengono. Se lunedì verrà confermato l'arresto, chiaramente ci sarà il riesame, perché a quel punto vedremo gli atti e capiremo come muoverci", conclude Dottore Giachino.