Atti osceni in luogo pubblico, denuncia e foglio di via per un 29enne

Ha tentato un approccio con una giovane studentessa, per poi mostrarsi in parte nudo di fronte a lei. Allertata la polizia sul posto, ieri mattina ai bagni di Nerone a Pisa, sono intervenute due volanti. Rassicurata la vittima, gli agenti si sono messi alla ricerca dell'uomo, rintracciandolo nel limitrofo quartiere di porta a Lucca. Qui è stato individuato il soggetto, un 29enne nigeriano, che sulla base delle descrizioni raccolte dagli agenti è stato ritenuto l'autore del fatto. Il giovane, accompagnato in questura, è stato denunciato per il reato di atti osceni in luogo pubblico e nei suoi confronti è stata inoltre emessa la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno a Pisa per 3 anni.