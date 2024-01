Avis Montopoli, superate le 11mila donazioni dalla costituzione: "Un anno da record"

Il 2024 è appena iniziato ed è tempo di bilanci. In attesa di incontrare donatori e volontari, il prossimo mese di febbraio per la consueta Assemblea annuale, l’Avis Comunale Montopoli vuole anticipare quello che è il risultato della propria attività in campo donazioni di sangue durante l’anno appena trascorso; e lo fa con estrema soddisfazione perché ancora una volta è un bilancio molto lusinghiero. Alla date del 31 dicembre infatti le donazioni di sangue si attestano ad un +8% rispetto al 2023 passando da 467 a 503.

Un risultato questo superiore rispetto alla raccolta di sangue nei Centri Trasfusionali della nostra Usl dove, in media, si registra una per’altro positiva crescita pari al 2,2%. Sono invece 27 i nuovi donatori dell’anno (17 gli uomini e 10 le donne), con una età media positivamente bassa in particolar modo per le donne con 31 anni mentre per gli uomini l’età media arriva a 45 anni.

Altri dati decisamente confortanti e che ci collocano tra i primi posti tra le varie Associazioni di Donatori di sangue sono:

1) l’indice donazioni pari a 2,23 che sta ad indicare che in media ogni donatore effettua regolarmente più di due donazioni l’anno.

2) le donazioni prenotate che rappresentano oltre il 76% delle donazioni effettuate; segno questo che indica una attenta programmazione delle donazioni, nel corso dell’anno, volta a garantire una migliore e più efficace risposta al fabbisogno di sangue e suoi derivati del nostro sistema sanitario.

3) i donatori attivi che sono cresciuti passando da 235 a 253. Da segnalare poi un dato storico che ci rende estremamente orgogliosi e felici; al 31/12/2023 abbiamo raggiunto e superato le 11.000 donazioni dalla nostra costituzione (1987), 11.000 doni d’amore, 11.000 sacche di sangue, piastrine e plasma che hanno contribuito a salvare vite umane, garantendo interventi chirurgici, emergenze e la produzione di farmaci salvavita.

A chi va il merito e quindi i ringraziamenti per questi preziosi risultati? Per noi Avis il merito ed i ringraziamenti vanno condivisi tra i volontari, per l’impegno che quotidianamente dedicano alla propria Associazione promuovendo la donazione di sangue sul territorio e, soprattutto, i nostri donatori che, concretamente, con le loro donazioni periodiche, sostengono il sistema sanitario contribuendo a salvare vite umane.

Un ringraziamento speciale va poi fatto a Francesco il nostro volontario del servizio Civile che con molta dedizione e scrupolo ci sta dando un grosso aiuto nel gestire i rapporti con i donatori. Da alcune settimane a Francesco si è affiancata Erica come volontaria del Servizio Civile Digitale che oltre ad aiutarci nella gestione quotidiana delle nostre attività rivolte alla promozione della salute e del dono del sangue, saprà fornirà a tutti i cittadini un "Punto di Assistenza Digitale" che renderà più semplice l’accesso alla sanità digitale.

Siamo ovviamente soddisfatti dei risultati raggiunti ma non per questo ci adageremo sugli allori; perché non va dimenticato che la donazione di sangue e di plasma è un elemento imprescindibile per gli interventi chirurgici d’emergenza, per i trapianti d’organo, per le terapie oncologiche, per il supporto alle malattie degenerative e infine per la produzione di emoderivati. Speriamo quindi, e ci impegneremo sempre per questo, che crescano donatori e donazioni ed intanto invitiamo chi ancora donatore non lo è a diventarlo, chiamandoci al 348 5421295 per iniziare a donare il sangue.

Fonte: Avis Montopoli in Val d'Arno