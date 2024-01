Cagnolina in difficoltà, il soccorso dei vigili del fuoco: lieto fine a Santa Maria a Monte

Disavventura a lieto fine per una cagnolina, recuperata dai vigili del fuoco. È successo oggi nelle campagne di Santa Maria a Monte, dove è intervenuta la squadra da Castelfranco di Sotto per soccorso animale.

Giunti sul posto in aiuto alla cagnolina, 4 anni di nome Juno, i vigili del fuoco hanno effettuato la ricerca individuandola in difficoltà tra la fitta vegetazione. Raggiunta e recuperata, Juno è stata riconsegnata in buone condizioni di salute alla proprietaria, che ha potuto riabbracciare la sua amica a quattro zampe.