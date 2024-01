Controlli alle Cerbaie, trovato in auto con dosi di cocaina: un arresto

Controlli nella zona delle Cerbaie, nel territorio di Fucecchio, durante il pomeriggio di ieri sabato 20 gennaio da parte della polizia di Empoli. Sul posto unità cinofile, personale a cavallo e del Reparto prevenzione crimine Toscana, come disposto dal questore della provincia di Firenze. Nell'ambito delle operazioni, un giovane è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il soggetto, cittadino marocchino, è stato fermato in località Galleno mentre era a bordo della sua auto e stava percorrendo via della Bigattiera. Durante il controllo dei documenti, l'interno del mezzo è stato ispezionato da un cane addestrato per la ricerca di sostanze stupefacenti che, sotto il sedile posteriore, ha fiutato qualcosa. Si trattava infatti di un calzino, che conteneva 14 involucri di cocaina, per un peso di circa 20 grammi.

Già noto alle forze dell'ordine per reati dello stesso tipo, il giovane è stato arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, accompagnato nelle camere di attesa della questura in attesa del rito direttissimo nella mattinata di domani.