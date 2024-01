Infortunio per un escursionista, soccorsi sui Monti Pisani a Calci

Soccorso nella giornata di oggi sui Monti Pisani, nel comune di Calci, per un biker che durante un'escursione su un sentiero è caduto infortunandosi. A lanciare l'allarme gli amici, che hanno fornito ai soccorsi le coordinate per essere geolocalizzati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa con il personale Tas (Topografia applicata al soccorso) per individuare il luogo esatto dell'intervento e il nucleo Saf (Speleo alpinistica fluviale) per il recupero dell'infortunato.

L'escursionista è stato raggiunto dai vigili del fuoco e dal personale sanitario dell'elisoccorso Pegaso. Impossibilitato a muoversi per una sospetta lesione alla schiena, il biker è stato immobilizzato e trasportato dal bosco fino alla strada, dove è stato affidato alle cure dei sanitari per il successivo trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello.