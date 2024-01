Scomparso il biologo Pietro Omodeo, l'UniSi: "Il suo amore per la ricerca un esempio per tutti"

Pietro Omodeo

Il Rettore dell’Università di Siena esprime il cordoglio, suo personale e della comunità accademica, per la scomparsa del Professor Pietro Omodeo, già ordinario di Zoologia dell’Ateneo dal 1949 al 1960. Nato a Cefalù nel 1919 e laureato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dopo una snervante prigionia in Nord Africa durante la seconda grande guerra, Pietro Omodeo inizia la carriera accademica di biologo e zoologo presso la Stazione Zoologica di Napoli. Durante gli anni senesi svolge anche attività politica e amministrativa come assessore provinciale e consigliere comunale. Successivamente la carriera accademica lo porta a Padova e Roma; rientrerà poi a Siena, dopo il collocamento a riposo, per continuare la sua attiva collaborazione nell’ambito dell’allora Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e all’Accademia dei Fisiocritici, mettendo a disposizione dei ricercatori e delle ricercatrici, nonché di studenti e studentesse, la sua vastissima conoscenza, il suo acume ed un amore per la ricerca che ha rappresentato un esempio per tutti e tutte.

Autore di moltissime pubblicazioni scientifiche sulla biologia e sulla tassonomia dei lombrichi e prolifico autore di libri sulla storia della scienza e della biologia, con Pietro Omodeo ci lascia uno dei giganti della zoologia italiana e uno dei principali artefici della diffusione della biologia evoluzionistica nel nostro Paese.

L’ultimo saluto a Pietro Omodeo sarà dato lunedì 22 gennaio fra le 14 e le 17 presso la Sala del Commiato al Cimitero del Laterino di Siena.

Fonte: Università di Siena