Concorso letterario con Anpi 'Una Storia Partigiana'

Torna anche nel 2024 “Una Storia Partigiana”, il concorso letterario promosso dalla sezione ANPI “Bruno Terzani” di Lastra a Signa con il patrocinio del Comune. Il termine entro il quale inviare le proprie opere, in prosa o poesia, è il 15 marzo 2024.

La riflessione cui dovranno ispirarsi i partecipanti al concorso quest’anno è tratta da “Poveri Noi”, uno spettacolo teatrale basato sulla storia della famiglia di Piera Degli Esposti, Partigiana Medaglia d’Oro al Valore Militare. Lo spettacolo - di e con Silvia Frasson, per la regia di Andrea Lupo – è andato in scena al Teatro Delle Arti di Lastra a Signa durante la prima parte della stagione teatrale.

Ciascun autore o autrice può partecipare con un massimo di due testi per ciascuna sezione. Per partecipare è sufficiente inviare la propria opera in allegato unico tramite e-mail all’indirizzo anpilastraasigna@gmail.com . La partecipazione al concorso è gratuita e non è soggetta a limiti di età.

Il bando di concorso, con tutte le informazioni per la presentazione delle opere, è visibile sulla pagina Facebook della sezione di Anpi Lastra (https://www.facebook.com/Anpi-Lastra).

La premiazione del concorso avverrà il 25 aprile, anniversario della Liberazione, nella sala del Consiglio Comunale.

