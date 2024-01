"Kit nascita" e un ulivo da piantare, il benvenuto di Altopascio ai nuovi nati

Ad Altopascio arriva il "Kit Nascita", la nuova iniziativa volta a dare il benvenuto a ogni nuovo nato nella comunità, promuovendo al contempo la connessione tra le nuove famiglie e i servizi offerti dal Comune.

In collaborazione con l'Unicef e grazie al supporto degli sponsor, ossia le cinque farmacie di Altopascio (Farmacia Comunale Altopascio, Farmacia Regoli Altopascio, Farmacia Marginone, Farmacia Baldacci Spianate, Farmacia “La Calendula” Chimenti), ad ogni neonato è stata donata una speciale sacca di cotone, personalizzata con lo stemma del Tau, che contiene una completa brochure pensata per guidare i genitori attraverso il viaggio della genitorialità, fornendo informazioni preziose sui servizi comunali disponibili, incluso il supporto degli Uffici Educativi che, in caso di necessità, possono raggiungere direttamente le famiglie a domicilio. La brochure contiene informazioni utili su diverse tematiche, tra cui l’allattamento, i progetti rivolti ai genitori in attesa e ai neogenitori, le strutture educative del territorio e altro ancora. Inoltre, all'interno della sacca è incluso uno specifico olio di mandorle per il massaggio infantile. Ad ogni nuovo nato è stato poi donato un ulivo, grazie al supporto di Vannucci Piante: questa iniziativa segue il progetto nazionale che promuove la piantumazione di un albero per ogni neonato, con l'ulivo donato direttamente alle famiglie affinché possano piantarlo nel loro giardino o in un luogo di loro scelta.

"Proseguiamo con determinazione il nostro impegno verso il futuro e le nuove generazioni – spiegano l’assessore al welfare e al benessere di comunità Valentina Bernardini e la presidente del consiglio comunale di Altopascio, Rina Romani -. Accogliere un nuovo nato è una scommessa per il Comune e vogliamo far sentire alle famiglie non solo il calore della comunità, ma offrire loro strumenti concreti per affrontare questa nuova fase della loro vita. Continueremo a sostenere le famiglie, anche attraverso politiche tariffarie agevolate e nuovi servizi educativi per la prima infanzia, su questo aspetto ci saranno presto novità. Questo kit fa parte del nostro impegno nel progetto Unicef "Città amica dei bambini e degli adolescenti", mettendo al centro le famiglie e i bambini come elementi fondamentali per lo sviluppo di Altopascio. Di questa stessa visione fanno parte anche le nuove scuole, i cui cantieri sono in partenza, gli investimenti sulla Biblioteca comunale, sullo Spazio Giovani e sul consiglio comunale dei ragazzi, con l’obiettivo di dare sempre più ad Altopascio il ruolo paese accogliente e attento alle nuove generazioni".

La cerimonia di consegna che si è tenuta lo scorso sabato ha visto una significativa partecipazione con molte famiglie e bambini e ha coinvolto i nuovi nati del 2023: l’evento diventerà una tradizione annuale per celebrare i piccoli nuovi membri della comunità. All’iniziativa erano presenti anche i dipendenti dell'Ufficio Servizi Educativi.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa