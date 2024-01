Lupi Santa Croce, Ravenna tabù ma è la seconda sconfitta in 8 gare

Non riesce l’impresa alla Kemas Lamipel S. Croce, sconfitta 3-0 a Ravenna, con lo stesso punteggio maturato nella gara di andata. I biancorossi erano riusciti a riscattare le battute d’arresto subite nel girone di andata andando a vincere a Pineto e superando Prata questo mercoledì, nel recupero, ma al Pala De Andrè sono andati sotto con un doppio 25-23 nelle prime due frazioni e poi non hanno avuto la forza per tentare di riaprire la contesa nel terzo set.

La Consar si è dimostrata squadra di alta classifica, puntuale a muro, pungente al servizio (al netto di qualche battuta sbagliata di troppo) e soprattutto efficace in side-out, con un sistema di ricezione che è riuscito ad uscire senza danni dai turni di battuta ospiti.

La Kemas Lamipel ha pagato qualche individualità sottotono rispetto alle ultime uscite ma alla fine le occasioni le ha avute, principalmente nel secondo parziale, giocando di fatto alla pari ma senza i rush finali che le avevano consentito, ad esempio, di mettere la testa avanti con la Tinet. Resta un po’ di amaro in bocca ma anche la consapevolezza che il percorso intrapreso è ottimo (è la seconda sconfitta su otto gare).

Adesso una settimana di recupero e lavoro e poi sotto con il doppio impegno casalingo con Ortona (28 gennaio) e Aversa (31 gennaio) gare dalle quali dovranno venir fuori i punti necessari per blindare la posizione in classifica e poi guardare avanti. Nota di merito per Luca Loreti che, febbricitante nel pre-gara, è sceso ugualmente in campo regalando la solita buona prestazione.

La cronaca

Il match valido per la 4^ giornata di ritorno del campionato di A2 Credem Banca inizia con la conferma dei previsti starting six. Consar Ravenna inizia con Mancini al palleggio, Bovolenta opposto, Orioli e Falardeau schiacciatori, Mengozzi e Bartolucci al centro, Goi libero. La Kemas Lamipel conferma Coscione e Lawrence sulla diagonale principale, Allik e Colli in banda, Cargioli e Mati centrali, Loreti libero.

1 set. Ravenna parte subito forte, Bartolucci prende Lawrence con un gran muro, 4-1. Coscione e Cargioli trovano la prima “7” della partita, 6-4, ma la squadra di Bonitta sfrutta meglio le occasioni e si porta a + 5. Un “ace” di Allik consente ai biancorossi di avvicinarsi, poi Mengozzi mette fuori il primo tempo: 11-9. Due errori consecutivi in attacco favoriscono una nuova fuga di Ravenna e Bulleri comprensibilmente spende il primo time-out. Un gran punto di Coscione riporta la Kemas Lamipel a -2. Lawrence chiude un gran diagonale e i biancorossi si avvicinano ancora, raggiungendo la parità con Mati: 17-17 e primo time-out per il coach di casa, Marco Bonitta. Un ace di Coscione fa volare i Lupi, primo vantaggio della gara, ma Bovolenta, ben imbeccato da Mancini, rimedia subito. La Consar torna subito a +2, Orioli chiude in diagonale uno scambio spettacolare, e la panchina biancorossa decide di fermare tutto. Sul 21-19 Bonitta spende Feri al servizio per Mengozzi, poi Bartolucci trova ancora il muro su Lawrence: Ravenna a + 3. Feri sbaglia la battuta, mentre Bulleri prova Brucini per Mati, ma Bovolenta trova una gran parallela e mette a terra la palla. Ancora un errore in battuta di Mancini, Russo per Coscione a muro. Colli attacca di prima intenzione uno “slash” dopo una gran cannonata di Lawrence dai 9 metri, 23-22 e secondo time-out per Bonitta. Gara intensa e spettacolare. Orioli ottiene il set-point, 24-22, ma lo sciupa in servizio. Al secondo tentativo chiude Bovolenta con un pallonetto.

2 set. Seconda frazione con schieramenti invariati. Ravenna sbaglia tanto in battuta, come nel primo set: la Kemas Lamipel si presenta in campo con un’altra determinazione e prende subito un buon margine, 2-6 dopo un muro di Cargioli e un ace di Mati. Bonitta inserisce Benavidez per Falardeau. Grazie a un turno di servizio di Mancini i padroni di casa riescono a trovare il pareggio, 7-7, poi Orioli spacca il muro biancorosso e al primo svantaggio coach Bulleri ferma tutto con un time-out. I Lupi tornano in linea con una “pipe” di Colli, ma la Consar gestisce meglio gli scambi lunghi e si porta sul +2. In campo Parodi per Allik, ma sono i troppi errori diretti a penalizzare gli ospiti. Brucini da fiato a Lawrence. Bovolenta è inarrestabile, ennesimo punto, 14-11 per Ravenna. Cargioli passa con la “7”, 15-13, poi tira fuori un gran muro e segna il 15-15. Ancora Cargioli, dopo una gran difesa di Parodi: 16-17, vantaggio Lupi e time-out Ravenna. Bulleri prova la carta Giannini al servizio, ma Bovolenta trova le mani di Colli e porta a casa il side-out. La Consar tocca tanto a muro e ricostruisce, riuscendo a mettere ancora la testa avanti in un infinito up and down. Sul 20-18 è Bulleri a fermare il gioco. Brucini accorcia da seconda linea, poi Bovolenta commette il primo errore in attacco del match: 20-20. Sul 21-21 rientra Lawrence. Mengozzi ottiene il cambio palla in primo tempo. Rientra anche Allik che chiude magistralmente un’azione confusa. Lawrence rimedia in pallonetto a un’invasione a muro, 23-23. Orioli guadagna il primo set-point per i suoi. Un ace di Mancini chiude la pratica, è ancora 25-23, 2-0.

3 set. Si riparte con lo “starting six” iniziale. La Consar gioca con regolarità, appoggiandosi molto su Orioli e Bovolenta, visibilmente in serata. Un pallonetto spinto del giovane schiacciatore segna il 9-6. Bulleri prova ancora la carta Brucini. Un monster-block di Mengozzi fa volare la Consar sul 13-10. Allik chiama la riscossa con un diagonale da paura, ma la battuta di Mati esce di poco e in battuta tornano gli avversari. Sul 16-14 Bulleri prova il doppio cambio con Giannini in servizio e Russo a muro, ma Orioli non si ferma e tira forte sulle mani, portando a casa il punto. Il side-out è di Mati, gran palla di Coscione in fase break, ma lo stesso regista sbaglia il servizio e gli ospiti rimangono a -3. Mengozzi chiude la strada a Colli, 19-16, Bulleri spende il time-out per organizzare la rimonta e riprovare a giocare un finale di set a contatto. Sul 21-17 Cargioli guadagna il sideout, ma Brucini mette in rete il servizio. Quando Colli apre troppo la “pipe” il set comincia a scivolare pesantemente in mano locale, 23-18. L’ennesimo errore in battuta propizia il match-point Consar: un attacco fuori di Colli permette ai padroni di casa di chiudere senza ulteriore sforzo.

Consar Ravenna-Kemas Lamipel Santa Croce 3-0

Parziali: 25-23, 25-23, 25-19

Consar Ravenna: Mengozzi 8, Chiella, Bovolenta 20, Arasomwan, Bartolucci 2, Goi, Mancini 6, Orioli 13, Russo, Feri, Grottoli, Menichini, Falardeau, Benavidez 2. All. Bonitta

Kemas Lamipel Santa Croce: Coscione 2, Allik 9, Mati 11, Lawrence 10, Colli 4, Cargioli 6, Gabbriellini (L), Parodi, Brucini 3, Giannini, Loreti (L), Matteini, Petratti, Gatto. All. Bulleri

