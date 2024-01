Un altro arrestato per rissa aggravata nei fatti del 5 gennaio 2024, dove il 25enne tunisino Ilyes Amri ha perso la via a Pisa in piazza Vittorio Emanuele II. I carabinieri avevano arrestato 4 persone (un tunisino e un georgiano) nel fine settimana, finiti in carcere o ai domiciliari, e nelle ultime ore è giunta la notizia di un altro tunisino finito in carcere. Per l'omicidio, ricordiamo, è stato arrestato come unico indiziato un 32enne.