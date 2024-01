Picchiato e rapinato 14enne a Signa, denunciato uno del branco

Un 14enne è stato picchiato da un gruppo ed è stato derubato degli occhiali e degli auricolari. I carabinieri hanno rintracciato un 14enne italiano ed è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Firenze. Gli altri complici del fatto avvenuto la scorsa notte in piazza Pollai a Signa sono in corso di identificazione. La giovane vittima ha allertato i militari in prima istanza. Sono al vaglio i filmati della videosorveglianza comunale. La vittima è finita al pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera universitaria di Careggi per le cure del caso.