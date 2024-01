Rissa in centro ad Arezzo, tre anni dopo assolti quattro giovani

Sono stati tutti assolti i quattro giovani arrestati tre anni fa a seguito di una rissa nel centro di Arezzo. La vicenda risale al 25 gennaio 2021, in piazza Sant'Agostino, quando i quattro furono identificati e arrestati per rissa aggravata: circa quindici le persone coinvolte nel parapiglia tra calci, pugni e anche colpi con una stampella. Il processo si è concluso oggi in tribunale ad Arezzo e, esaminati i fatti attraverso la documentazione prodotta dalla difesa dei giovanissimi, il pm ha chiesto l'assoluzione non avendo rilevato elementi per la condanna.