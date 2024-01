Abc, come è andato il weekend delle giovanili

Si chiude con il blitz esterno sul parquet del San Giobbe Chiusi il girone di andata dei ragazzi di Alessandro Gemmi, che si aggiudicano il match per 69-80 bissando così la vittoria di sette giorni fa ai danni del Pino Firenze. Dopo l’ottimo approccio castellano, che vale il 13-20 alla prima sirena, nella seconda frazione arriva la reazione dei locali che annullano il vantaggio castellano andando all’intervallo sul 33-34. Ma proprio quando l’inerzia rischia di pendere dalla parte della squadra di casa i gialloblu, spinti da quattro uomini in doppia cifra, salgono in cattedra: un parziale di 16-30 al rientro dagli spogliatoi indirizza la sfida e vale il +15 al 30′ (49-64). Un vantaggio che l’Abc amministra con autorità nel rettilineo finale, confermando così le buone indicazioni della settimana precedente.

Prossimo impegno martedì 30 gennaio alle 19.30 a Montevarchi per la prima giornata di ritorno.

SAN GIOBBE CHIUSI – ABC CASTELFIORENTINO 69-80

Tabellino: Viviani 17, Rosi 18, Lilli 14, Calvisi 11, Bartolini 7, Damiani 4, Fabrizzi 2, Merlini 7, Pucci, Marchetti, Vefa ne, Bernardoni ne. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 13-20, 33-34 (20-14), 49-64 (16-30), 69-80 (20-16)

Under 17 Eccellenza

Prosegue ai danni del Pistoia Basket 2000 la corsa dei ragazzi di Alessandro Gemmi nella seconda fase. Dopo l’ampia vittoria di Lucca i gialloblu tornano a vincere al Palabetti imponendosi per 90-78. Una prima parte di gara ampiamente amministrata dall’Abc che, dopo aver messo la testa avanti al 10′ (24-16), allunga nel secondo quarto toccando la doppia cifra di vantaggio a metà gara (49-35). Una forbice che gli ospiti ricuciono però al ritorno in campo, riaprendo completamente i giochi fino a toccare il 66-62 alla terza sirena. Una rimonta che però non ci concretizza nella frazione finale, quando i gialloblu riprendono in mano l’inerzia e allungano di nuovo, stavolta definitivamente.

Prossimo impegno domenica 28 gennaio alle 15.30 sul parquet del Cus Firenze per la prima giornata di ritorno.

ABC CASTELFIORENTINO – PISTOIA BASKET 2000 90-78

Tabellino: Ticciati 13, Zecchi 17, Carzoli 8, Ciulli 6, Iacopini 6, Bufalini 5, Niccolini, Agbegninou 2, Leti, Vallerani 3, Filomeno 7, Borghesi 23. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 24-16, 25-19, 17-27, 24-16

Under 17 Silver

Si ferma al cospetto della seconda della classe la cavalcata dei ragazzi di Claudio Calvani che, dopo due successi consecutivi, cadono in volata per 50-45 sul parquet di Poggibonsi. La prima parte scivola via sul sottile filo dell’equilibrio, con i gialloblu che riescono a chiudere le prime due frazioni con la testa avanti: così, dopo il 9-12 della prima frazione, al riposo lungo il tabellone segna 28-29. Nella ripresa l’inerzia si sposta dalla parte dei padroni di casa, che passano a condurre e prendono due possessi di vantaggio alla terza sirena (45-41), pur con i gialloblu bravi a restare in scia. In un ultimo quarto avaro di punti da entrambe le parti, a a decidere sono gli episodi che in volata premiano Poggibonsi.

Prossimo impegno domenica 28 gennaio alle 9.30 sul parquet di Grosseto.

POGGIBONSI BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 50-45

Tabellino: Garbetti 9, Giglioli 15, Bini 11, Ricci 2, Macalindong 3, Jelassi 3, Kamberaj 2, Beshaj ne, Fiorentini, De Simone ne, Barlabà, Uci ne. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 9-12, 19-17, 17-11, 5-4

Under 15 Eccellenza

Inizia tutto in salita il girone di ritorno dei ragazzi di Alessandro Mostardi, che nello scontro diretto casalingo cedono il passo al Pistoia Basket 2000 per 71-86 inciampando nel terzo ko consecutivo. Dopo un avvio tutto all’insegna dei padroni di casa, che provano ad incanalare subito la sfida toccando il +7 al primo riposo (21-14), nella seconda frazione la controffensiva pistoiese ricuce lo strappo e manda le squadre all’intervallo in sostanziale parità (34-33). Una rimonta che gli ospiti concretizzano al rientro dalla sosta, quando approfittano delle disattenzioni difensive castellane e mettono la testa avanti allungando sul 55-61 al 30′. Un divario che i gialloblu provano a colmare nella frazione finale ma Pistoia, dal canto suo, amministra il vantaggio e porta tranquillamente a casa il big match.

Prossimo impegno domenica 28 gennaio alle 9.30 sul campo del Don Bosco Livorno.

ABC CASTELFIORENTINO – PISTOIA BASKET 2000 71-86

Tabellino: Matteuzzi ne, Matteini 27, Dimiccoli 12, Rosi 1, Pacini 7, Pagliai, Fedeli, Simoncini ne, Costantini, Di Carlo ne, Poggesi 14, Di Vilio ne. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 21-14, 13-19, 21-28, 16-25

Under 14 Femminile

Di fronte alla prima della classe c’è ben poco da fare per le ragazze di Alberto Ciampolini, che al PalaGilardetti alzano le mani di fronte alla maggiore esperienza della capolista Firenze Academy. Il punteggio finale di 11-122 racconta una sfida a senso unico: ancora troppo, infatti, il divario tecnico tra la neonata formazione castellana e quella fiorentina, ben più navigata ed esperta. Per le gialloblu un’altra tappa importante nel percorso di crescita sportiva e personale delle singole e del gruppo, all’interno della prima avventura in un campionato federale.

Prossimo impegno sabato 27 gennaio alle 18 a San Giovanni Valdarno sponda Synergy.

BASKET CASTELFIORENTINO – FIRENZE ACADEMY 11-122

Sono scese in campo: Zenarti, Nespola, Antognotti, Mancini, Murati, Montanelli, Panzani, Jahelezi N., Jahelezi S., Xhemalaj, Moio, Latini. All. Ciampolini. Ass. Costa.

Minibasket

Tutte in campo nel weekend le formazioni Minibasket, impegnate nei rispettivi trofei. Doppio turno per gli Esordienti, che sabato sono caduti sul filo di lana a Fucecchio, perdendo ai punti dopo aver pareggiato il conteggio dei tempini, mentre domenica hanno trovato l’immediato riscatto andando a vincere il recupero sul parquet della Sestese. Tris di successi, invece, per i gruppi Aquilotti e Scoiattoli. A partire dagli Aquilotti Big 2013 e dagli Aquilotti Small 2014, entrambi corsari a sul parquet di Tavarnelle, mentre gli Scoiattoli 2015/2016 si sono imposti al PalaBetti sulla Florence.

Sabato prossimo 27 gennaio sfide casalinghe per Aquilotti Big 2013 e Esordienti, che ospiteranno rispettivamente il Mugello Basket alle 11 e l’Etrusca San Miniato alle 15.30; impegno lontano da casa, invece, per gli Scoiattoli, attesi alle 11 sul parquet dell’Affrico.

Fonte: Abc - Ufficio stampa