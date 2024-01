Alluvione Quarrata, restaurato il monumento iconico di piazza Risorgimento

Restaurato nei giorni scorsi il monumento di Agenore Fabbri, simbolo di Piazza Risorgimento a Quarrata. Il monumento era stato sfregiato nei giorni dell’alluvione di novembre. Il Comune di Quarrata si è attivato per trovare le risorse in bilancio per procedere subito al restauro, visto il particolare e pregiato marmo di cui è fatta l’opera. Il costo totale dell’intervento è pari a 10.000 euro (iva esclusa).

La statua di Agenore Fabbri è il simbolo di Quarrata, collocata nel centro di Piazza Risorgimento, cuore della città. Il suo nome completo è “Monumento alla pace e in memoria dei caduti di tutte le guerre” e la figura dell’uomo spezzato in piedi su una struttura marmorea, anch’essa dilaniata e separata da una spaccatura rossa, è una delle poche opere all’aperto dell’artista.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa