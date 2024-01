Calcio in lutto, è scomparso a Siena Mauro Pasqualini

All'ospedale Le Scotte di Siena è scomparso Mauro Pasqualini, aveva 76 anni. Era famoso per aver giocato a calcio per lunghi periodi, nativo dell'Emilia Romagna si era stabilito in Toscana e lavorava in una società di Foiano della Chiana.

Ex ala destra, partecipò a una tournée negli Usa dove giocò contro Pelè. Con O Rei si scambiò la maglia e la donò nel 2012 per un'asta benefica con cui vennero raccolti fondi per Crevalcore, la sua città, colpita dal terremoto.

Pasqualini ha vestito le maglie delle squadre toscane di Lucchese e Arezzo, era molto noto per i suoi dribbling.