Due cuccioli in cerca di casa: la campagna "Adotta un cane" a San Casciano

Per gli animali che hanno conosciuto l'amarezza del rifiuto esiste un'opportunità di vita migliore. Si chiama adozione. Sono due i cucciolotti dallo sguardo tenerissimo, meticci a pelo lungo di colore chiaro, di appena un anno, che aspettano di essere avvolti dal calore di una casa e vivere una seconda chance nell’affetto di una famiglia che li adotti e se ne prenda cura.

Al momento, sulla base del rinnovo della convenzione che il Comune di San Casciano ha stipulato con il Canile rifugio di Firenze Parco degli Animali, per l’affidamento del servizio di custodia dei cani accalappiati nel territorio comunale di San Casciano e il relativo servizio di assistenza sanitaria per il biennio 2024-2026, si trovano al sicuro nel canile di proprietà del Comune di Firenze, situato in località Ugnano dove uno staff di operatori qualificati dedica agli ospiti tutte le cure e le attenzioni che meritano.

Dal Comune di San Casciano è il sindaco Roberto Ciappi a rilanciare la campagna di adozione dedicata agli amici a quattro zampe, dopo essere riuscito già a trovare delle famiglie per altri tre trovatelli, ospiti del canile rifugio fiorentino, con un appello lanciato dal megafono on line dei canali social.

“I cani sono creature vive commenta il primo cittadino - che sentono, percepiscono, interagiscono, hanno delle esigenze reali e nel momento in cui si decide di impegnarsi con loro lo si deve fare con tutta la serietà e la consapevolezza del caso, avendo chiara l’intenzione di garantire e rispettare ciò di cui hanno bisogno: uno spazio fisico adeguato, la voglia di dedicare affetto, tempo, regole, l'emozione di farli sentire membri di una famiglia”.

A sottolineare il valore sociale e umano dell'adozione anche l’assessore all’Ambiente Ferdinando Maida. “Adottare un cane è un gesto che permette agli animali - commenta – di avere una seconda opportunità, di essere inseriti in un nuovo ambiente che li accolga e faccia stare bene, invito i cittadini a compierlo: gli animali sono desiderosi di esprimere affetto e protezione a nuovi eventuali proprietari che a loro volta potranno trarre giovamento dalla compagnia dell’animale”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa