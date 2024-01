Giornata della Memoria: le iniziative ad Altopascio

Anche Altopascio celebra la Giornata della Memoria con una serie di iniziative che coinvolgono gli studenti del territorio e l’intera cittadinanza.

Venerdì 26 gennaio, dalle 10 alle 12 in Sala Granai (piazza Ospitalieri), Lorenzo Guadagnucci presenta il suo “Era un giorno qualsiasi. Sant’Anna di Stazzema, la strage del ‘44 e la ricerca della verità. Una storia lunga tre generazioni” nel quale l’autore racconta l’eccidio di Sant’Anna di Stazzema del 12 agosto 1944 e tutto l’iter processuale e di ricostruzione dei fatti. L’incontro sarà l’occasione per avviare una più ampia riflessione sul riconoscimento e la tutela dei diritti umani. L’evento prevede il coinvolgimento delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Altopascio e sarà aperto alla cittadinanza.

Spazio poi all’arte e alla memoria con “Disegna ciò che vedi. Helga Weissova: da Terezin i disegni di una bambina”, visitabile dal 13 al 31 marzo in Sala Peregrinatio, in piazza Ospitalieri. L’esposizione mette in luce i disegni di Helga, una bambina che decide di raccontare la quotidianità e la tragedia dell’internamento degli ebrei nel campo di concentramento di Terezìn attraverso matite, colori e pennelli. La mostra resterà aperta anche nei giorni 16, 23 e 30 marzo con visita guidata su prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.altopascio. lu.it o 0583.216280, entro i giovedì precedenti.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa