I democratici di Altopascio piangono Michele Bianco

La perdita di Michele Bianco lascia un vuoto anche nella comunità del centrosinistra di Altopascio. Abbiamo perso un amico e un compagno di tante battaglie dai tempi lontani in cui Michele è stato in prima linea nella militanza politica del partito comunista italiano e nell'amministrazione comunale. Fino all'ultimo, non ha mai fatto mancare la partecipazione, il sostegno e il supporto alle campagne politiche del Partito Democratico e del centrosinistra altopascese, condividendo le gioie delle vittorie e le delusioni delle sconfitte. Da sempre, Michele ha fatto politica attiva per la sua frazione, Spianate, e per le persone più umili e più in difficoltà; la sua storia di emigrante non l'aveva mai dimenticata e, da sempre, a partire dagli anni '70 era diventato un punto di riferimento. Carissimo Michele, ti ricorderemo tutti con grande affetto, amicizia e stima!

Fonte: Pd Altopascio