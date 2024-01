'Io capitano' agli Oscar, la sceneggiatura è di Massimo Ceccherini

La Toscana vola agli oscar, c'è un candidatura che fa esultare un noto personaggio della nostra regione. Si tratta di Massimo Ceccherini, comico e attore fiorentino che però da qualche tempo veste pure i panni dello sceneggiatore. Sarà in lizza con 'Io capitano'.

Ceccherini ha un legame lavorativo solido con Matteo Garrone, che lo ha voluto per la sceneggiature del film uscito pochi mesi fa. Assieme a Garrone e Ceccherini, nel pool di sceneggiatori figurano Massimo Gaudioso e Andrea Tagliaferri. Da poche ore è ufficiale la candidatura di 'Io capitano' come miglior film internazionale. Se la vedrà con film molto quotati, non parte tra i favoriti come invece 'Perfect days' o 'The zone of interest'.

Ceccherini, conosciuto per le sue parti comiche in film come 'Il ciclone' o 'Fuochi d'artificio', è tornato sugli scudi negli ultimi anni interpretando ruoli drammatici (come ne 'Il colibrì') e diventando pure sceneggiatore. In questi giorni è al cinema con una piccola parte in 'Pare parecchio Parigi' di Leonardo Pieraccioni.

Le nomination, scelte da membri dell'Academy da un numero record di 93 Paesi, sono state annunciate oggi al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid. La consegna sarà il 10 marzo, la Toscana incrocia le dita.