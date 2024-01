Tornano 'I delitti del BarLume': le location toscane della serie tv

In questi giorni è in onda l'undicesima stagione de 'I delitti del BarLume', la fortunata serie tv di Sky tratta dai romanzi del pisano Marco Malvaldi. Per chi vive in Toscana, il BarLume è spesso un posto dove incontrare facce già viste, magari tra film o tv locali. Ma è anche una serie dove scoprire posti in cui si è - probabilmente - stati in villeggiatura o di passaggio. Quali sono le location principali del BarLume? Andiamo a vedere.

Le location del BarLume

Marciana Marina

Pineta è un luogo immaginario, un paesino toscano sulla costa. Nella finzione scenica Pineta è Marciana Marina, sull'Isola d'Elba. Lì infatti si trova il famoso BarLume dove Massimo/Filippo Timi deve tenere a bada i vecchietti intenti a giocare a carte, combinare guai e risolvere misteri. Nel corso delle stagioni molti luoghi di Marciana hanno fatto capolino: la spiaggia La Fenicia, la Torre della Marina e altro ancora.

Portoferraio

Qualche breve incursione da parte della troupe del BarLume è anche a Portoferraio, il comune più grande di tutta l'Isola d'Elba.

Monte Capanne

In uno dei primi episodi sono state girate alcune scene sul Monte Capanne, la vetta più alta dell’isola, sulla cui cabinovia si è compiuto un efferato delitto. Se volete rivederla, è "Il telefono senza fili".

Piombino

Negli ultimi episodi è arrivata Piombino. In estate si era discusso del possibile passaggio da Marciana Marina alla terraferma, erano state annunciate le riprese a Piombino, ma poi è tornata 'la normalità'. Comunque nelle nuove puntate la location è nel centro storico e a Riotorto. Ci sono anche scene girate in municipio.

Follonica

C'è anche un pezzo di Follonica, una grande novità dell'ultima stagione. L'ha annunciata il comune follonichese su Facebook con una foto del sindaco assieme a Corrado Guzzanti: "Le riprese in piazza del Popolo sono iniziate il 15 settembre con la regia di Roan Johnson e Milena Cocozza". Non a caso (spoiler) a Pineta il sindaco ora è Guzzanti...