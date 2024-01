Sesa Baby, l’asilo nido promosso da Fondazione Sesa e rivolto ai figli dei dipendenti Sesa, Cabel e ASEV, ha festeggiato l'inaugurazione del nuovo spazio dedicato al servizio per l'infanzia presso il Polo Tecnologico in via Piovola 138 a Empoli. Il taglio del nastro, a cui ha presenziato la sindaca di Empoli Brenda Barnini, ha segnato un momento importante nella storia del nido, attivo dal 2015, confermando l'impegno costante dell'organizzazione verso il territorio e il benessere delle persone.

Il nuovo spazio, situato al primo piano e arredato con tonalità calde del legno, rappresenta un potenziamento significativo del servizio già attivo a piano terra nello stesso edificio. Questa espansione consente ora di ospitare oltre 50 bambini, garantendo loro un ambiente sicuro e stimolante. Contestualmente all'ampliamento degli spazi, il personale è stato incrementato a 11 membri, di cui nove educatrici e due operatrici.

I nuovi interni, progettati con cura e attenzione ai dettagli, sono concepiti per favorire le attività di socializzazione e l'esplorazione degli ambienti, promuovendo lo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambini. Gli spazi totali raggiungono ora i 410 mq, mentre il giardino di 640 mq è stato oggetto di lavori di ammodernamento, dotandolo di nuovi arredi e piante.

"È con grande soddisfazione che annunciamo il completamento di questo progetto. Con i nuovi spazi e il personale dedicato, Sesa Baby è pronto ad accogliere e accompagnare un numero maggiore di bambini nel loro percorso di crescita e apprendimento", dichiara il Presidente di Fondazione Sesa Paolo Castellacci.