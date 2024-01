104° anniversario della morte di Amedeo Modigliani, il messaggio dell’assessore Lenzi

Ricorre oggi il 104° anniversario della scomparsa di Amedeo Modigliani, avvenuta a Parigi il 24 gennaio del 1920.

L’amministrazione comunale ricorda anche quest’anno il grande artista livornese, omaggiato nel 1920, in occasione del centenario della sua morte, con la grande mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse”, tenutasi al Museo della Città.

Questo il messaggio dell’assessore alla cultura Simone Lenzi, in occasione del 104°: “Ricordiamo oggi la morte di Amedeo Modigliani. Finalmente Livorno può farlo dopo aver reso a questo artista straordinario l'onore che meritava e dopo aver ricordato al mondo che egli non fu un livornese per sbaglio, ma, al contrario, colui che incarnò al meglio la tradizione culturale della città, rendendola universale”.

Fonte: Comune di Livorno, Ufficio stampa