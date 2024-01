Due denunce in due ore per un uomo a Volterra

Due denunce nell'arco di due ore, entrambe alla stessa persona, entrambe dai carabinieri di Volterra. Un uomo si è reso protagonista di un curioso ma spiacevole doppio episodio. Prima è stato controllato su un motorino in evidente stato di alterazione psicofisica, si è rifiutato di fare l'etilometro ed è fuggito, ma è stato bloccato e denunciato. Dopo un'ora, in centro a Volterra, con una lunga sbarra di ferro ha rotto la vetrata di un negozio, per un danno da circa cinquemila euro. Anche in questo caso i carabinieri lo hanno bloccato e denunciato.