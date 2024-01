Murales all'ospedale di Poggibonsi, nominata la commissione per scegliere tra le 26 idee in gara

Un altro passo verso la realizzazione del murales nell’ingresso principale dell’ospedale di Campostaggia. E’ stata infatti nominata la commissione che giudicherà le 26 idee presentate da artisti per l’opera d’arte murale. Ne fanno parte: la direttrice del Presidio Lucia Grazia Campanile, il presidente del Lions Club “Valdelsa” Fabio Cantini, lo scultore Faust Cardinali, l’art advisor Gabriele Chianese e la direttrice della Direzione amministrativa della Zona distretto Alta Valdelsa e di Campostaggia Elisabetta Nigi. La riunione per la valutazione delle idee proposte è prevista per il 5 febbraio.

L’iniziativa “Arte che cura”, realizzata in collaborazione con il Lions Club “Valdelsa” e da questo finanziata, prevede un murales di 87 mq circa, posto orizzontalmente sulla parete sinistra del corridoio di ingresso dell’ospedale. L’opera deve essere inedita e realizzata esclusivamente per il concorso. Dovrà essere realizzata attraverso l’utilizzo di pittura piana con tecniche pittoriche in grado di garantirne nel tempo la conservazione.

Il murales dovrà essere percepito come un’opera artistica realizzata anche come strumento che veicoli i seguenti messaggi:

• la sanità pubblica è di tutti

• l’ospedale è luogo che accoglie per accompagnare il processo di cura

• gli operatori sanitari con la loro dedizione costituiscono elemento fondamentale del sistema sanitario pubblico.

I progetti presentati saranno oggetto di valutazione a giudizio insindacabile dalla commissione. La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Asl Tse. Al concorrente vincitore verrà riconosciuto un corrispettivo fino a un massimo di 5800 euro comprensivo dei costi della realizzazione.

Fonte: Asl Sud Est