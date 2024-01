Nuovo sistema informativo territoriale (SIT) ad Altopascio

È attivo da oggi il Sistema Informativo Territoriale (Sit) del Comune di Altopascio, lo strumento - completamente gratuito e accessibile anche per chiunque, anche per i non esperti in materia - che si occupa di organizzare, aggiornare e diffondere l'informazione geografica: un punto di riferimento per tutte le informazioni e gli atti di pianificazione relativi alla gestione del territorio altopascese.

Il SIT è infatti un sistema che si occupa dell’organizzazione dei dati territoriali consentendo di associare alle basi geografiche di riferimento (cartografie, ortofoto aeree, immagini satellitari, ecc.) dati di varia natura (socioeconomici, statistici, catastali, ambientali, reti tecnologiche, ecc.). Il portale del SIT, accessibile all'indirizzo https://sit.comune.altopascio.lu.it/it/#/it/, offre all'utente la possibilità di consultare mappe interattive e rimanere aggiornato su eventi e informazioni riguardanti la gestione e lo sviluppo del territorio. Dopo un ciclo di formazione che ha coinvolto l’ufficio pianificazione di Altopascio e grazie al supporto della ditta "gis3w", il portale è ora operativo e si distingue per un accesso rapido e diretto.

“Mettere a disposizione della cittadinanza questo strumento ci permette di dare ancora più informazioni al territorio – spiega Daniel Toci, vicesindaco e assessore alla pianificazione sostenibile -. La realizzazione di questo portale era uno dei nostri punti programmatici e siamo riusciti a portarlo a termine, grazie al grande lavoro dell’ufficio, a cui va il mio plauso, offrendo ai cittadini uno strumento informativo semplice da usare e fruibile da tutti. Sul portale si possono trovare informazioni riguardanti la cartografia comunale di base, il regolamento urbanistico, l’accordo territoriale per canoni concordati, le aree percorse dal fuoco, il piano comunale di classificazione acustica (PCCA), il piano strutturale intercomunale e nel tempo sarà alimentato con ulteriori elaborati e strumenti”.

La realizzazione del Sit rientra nell’obiettivo di digitalizzazione e informatizzazione dell’ufficio pianificazione del Comune, nonché nel percorso del Piano strutturale intercomunale della Piana di Lucca, che coinvolge i territori di Altopascio, Capannori, Porcari e Villa Basilica.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa