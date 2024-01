Ottimi risultati per la scuola Busoni alle gare di informatica

Ancora un riconoscimento sulle discipline STEM alla scuola Secondaria di primo grado”F. Busoni”.

Da anni l’Istituto Comprensivo Empoli Ovest offre percorsi che potenziano il pensiero computazionale e il coding.

In particolare nel mese di novembre 2023 si sono svolte le annuali gare BEBRAS dell’informatica. Si tratta una manifestazione a livello internazionale, ma svolta su base nazionale, che ha lo scopo di promuovere gli aspetti scientifici dell’informatica nelle scuole.

Per il nostro Paese l’ente organizzatore è il Laboratorio di Didattica e Divulgazione dell’Informatica (ALaDDIn) dell’Università degli studi di Milano.

La sfida si svolge online e dura al massimo quarantacinque minuti, nel corso dei quali i partecipanti sono chiamati a cimentarsi in giochi ispirati a reali problemi di natura informatica.

L’edizione 2023 ha coinvolto più di mille insegnanti e oltre diecimila squadre di tutta Italia; tra le quali si sono distinti gli alunni e le alunne della scuola secondaria di primo grado “Busoni” dell’I.C. Empoli Ovest, guidati con grande successo dal prof. Giuseppe Gaglio.

In particolare, la classe 2AE si è classificata prima assoluta a livello nazionale nella categoria MEGA risolvendo i quesiti in modo corretto in soli 33’; anche altre classi dell’Istituto, come la 2AC (sempre per la categoria MEGA) e la 3AA e la 3AC nella categoria GIGA, si sono distinte per gli ottimi risultati ottenuti.

Fonte: Ufficio Stampa