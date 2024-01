Piazza Boccaccio, FdI Certaldo: "Perché distruggere questa pavimentazione?"

Il coordinamento di Fratelli d'Italia della sezione di Certaldo, visti gli esiti della Commissione tenutasi il giorno 22 gennaio presso il municipio cittadino, esprime parziale soddisfazione riguardo alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. Essa ha infatti in parte accolto alcune richieste avanzate dal nostro coordinamento in collaborazione con gli alleati del centrodestra e avallata da una raccolta di firme effettuata nelle scorse settimane.

In particolare siamo lieti di aver appreso che, grazie al nostro contributo, la grandezza delle aiuole previste per addobbare l'interno della piazza verrà ridotto in modo che esse non risultino d'intralcio allo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, che per la via II giugno sono previste alcune modifiche alla presente pavimentazione e che gli alberi situati lungo il perimetro della piazza stessa non verranno abbattuti (con l'esclusione di due piante malate).

Ci duole che, purtroppo, non sia stata affrontata con la dovuta considerazione la centrale tematica che riguarda l'ecosostenibilità dei materiali che andranno a sostituire l'attuale pavimentazione.

Infatti, a nostro avviso, sembra che la maggioranza non comprenda il valore ambientale intrinseco nelle caratteristiche tecniche della pavimentazione attuale ad alveoli liberi rispetto a quella in progetto che sarà completamente impermeabile. Dal nostro punto di vista non capiamo come certa politica cavalchi l’onda dell’ambientalismo e al contempo attivi le ruspe per distruggere una pavimentazione costituita da materiali che si caratterizzano per una elevata sostenibilità ambientale.

Per capirsi, tutte le acque meteoriche che cadono nella piazza attualmente vengono in buona parte drenate dalla superficie della pavimentazione ad alveoli liberi (rappresentato dallo spazio fra i blocchetti di pietra) mentre, se il suolo verrà impermeabilizzato, dette acque confluiranno e saranno convogliate tutte nelle tubazioni di scarico di via due giugno e/o xx settembre aumentando a nostro parere la portata ed il rischio idraulico in casi di precipitazioni abbondanti o eccezionali che dovessero interessare il centro del paese.

Invitiamo Sindaco e Giunta a leggere bene le nostre considerazioni e proposte e nell'interesse dei cittadini a non scartarle a priori per partito preso. Invitiamo gli Stessi ad agire nell’esclusivo interesse della comunità e a non porsi come unico obiettivo quello di terminare velocemente i lavori di riqualificazione con il mero scopo di conclamare il raggiungimento dell’obiettivo.

Confidiamo dunque nel buon senso e nella lungimiranza dell'Amministrazione Comunale affinché nell'attuazione degli interventi progettati essa individui soluzioni coerenti con gli attuali criteri di sostenibilità infrastrutturale.

Coordinamento comunale Fratelli d’Italia Certaldo