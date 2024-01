Ruba smartphone e tablet in un'azienda, trovato grazie al gps: aveva anche una spada e un pugnale

Un 37enne nigeriano, già noto alle forze dell'ordine e privo di regolare permesso di soggiorno, è stato denunciato a Prato per ricettazione e porto abusivo di armi. L'uomo è stato sorpreso con merce rubata, tra cui uno smartphone e un tablet, che aveva asportato da un'azienda in via Dei Fossi. Il cittadino cinese, dipendente dell'azienda, ha segnalato l'intrusione tramite le telecamere di videosorveglianza. Utilizzando il sistema GPS dello smartphone rubato, la polizia ha individuato la posizione del dispositivo in uno stabile abbandonato vicino alle Cascine di Tavola. Durante la perquisizione, oltre ai dispositivi rubati, sono emersi una spada con una lama di 48 centimetri, un pugnale con lama di 25 centimetri e diverse bottiglie di alcolici. Il 37enne ha tentato di autolesionarsi, ma è stato fermato dagli agenti e accompagnato in questura.