2023, anno record per la biblioteca Gronchi

Numeri da record per la biblioteca comunale Giovanni Gronchi di Pontedera. L'anno appena trascorso ha visto transitare 115121 visitatori dalla struttura di viale Rinaldo Piaggio che, nel 2023, vede crescere i propri utenti attivi (quelli che hanno preso in prestito almeno un libro all'anno ) di 600 nuovi iscritti, portando il numero complessivo a 3463 (2407 utenti adulti e 1056 di BiblioRagazzi).

Molto significativi i numeri sui prestiti: in totale sono stati, nell'anno appena passato, 56252, con una crescita del +21,9 per cento rispetto al 2022 ( erano stati 46139 ) in linea con la tendenza della Rete Bibliolandia, che raggruppa 58 biblioteche dislocate su tutto il territorio provinciale, che ha registrato un +20,1 per cento.

Nello specifico, dei 56252 prestiti totali, 30545 sono stati effettuati nella sezione adulti ( 28299 libri, 188 periodici, 1990 dvd, 68 di altro materiale audiovideo ) e 25707 dalla BiblioRagazzi ( 25038 libri, 305 periodici, 353 dvd, 11 di altro materiale ).

Veramente ingente il patrimonio librario e multimediale nella disponibilità della Gronchi, 97694 tra libri e dvd, con anche il servizio interbibliotecario ( prestiti da e per altre biblioteche ) che, nel 2023, ha registrato 10778 prestiti ricevuti e 10450 libri e materiale multimediale del patrimonio della Gronchi destinati ad altre biblioteche.

Anche sulle attività svolte all'interno della biblioteca i dati sono importanti: 139 incontri, tra appuntamenti del circolo di lettura, presentazioni di libri, Bibliosabati e letture per bambini nei parchi e nelle piazze, laboratori, percorsi espositivi, artistici e legati a tematiche di impegno civile. Sono state 171 le classi che hanno partecipato alle attività proposte dalla BiblioRagazzi ( bibliogioco, incontri con gli autori a scuola o in biblioteca ) e 178 le iniziative ospitate in auditorium ( dalla biblioteca o da altri soggetti ).

Infine due dati sul versante digitale ( 1574 iscritti alla medialibrary e 4235 interazioni sulla pagina facebook ) e uno più concreto, con un più 1500 euro di entrate dalla bancarella di Bibliolandia.

"La Gronchi si conferma un punto di riferimento formativo, informativo e culturale per la città, ma anche per tutta la nostra provincia, in ragione dei servizi che coordina, come ad esempio il prestito interbibliotecario e la promozione della lettura, ma non solo", spiega l'assessore comunale alle politiche educative Francesco Mori. "L'apprezzamento degli utenti è stato rilevato dal questionario di valutazione della biblioteca e dei suoi servizi, somministrato nel 2023 e che ha dato un riscontro positivo - aggiunge Francesca Pepi, coordinatrice di Bibliolandia e referente per la Gronchi - dal questionario è emerso l'apprezzamento per il sistema di prenotazione dei posti in sala lettura dal sito e dalla app Affuences, molto utile per i pendolari".

Servizi innovativi e mentalità orientata al miglioramento, per una struttura che, proprio nel 2024, taglierà il traguardo dei suoi primi 10 anni nella sede di via Rinaldo Piaggio e festeggerà 70 anni dalla sua nascita in città. E proprio per questo fortemente radicata sul territorio. Ne è prova l'organizzazione del Cantiere 100 Calvino, con tutta una serie di iniziative che coinvolgono anche i ragazzi delle scuole. Proprio stamani ( nelle foto ) si è svolta un'altra camminata calviniana, nell'ambito di un progetto che fa "immaginare" i luoghi di Pontedera agli studenti di 40 classi delle scuole pontederesi.

