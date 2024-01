Alia, lavoratori appalto Bagno a Ripoli avranno Contratto Igiene ambientale. Cgil soddisfatta

Nei giorni scorsi abbiamo sottoscritto, prima con Alia Servizi Ambientali spa, e poi con la Cooperativa Cristoforo, un importante accordo per mantenere il Contratto nazionale dell’Igiene Ambientale Fise/Utilitalia nel cambio di gestione del servizio di raccolta porta a porta nel comune di Bagno a Ripoli (Fi), stabilendo il principio della corretta applicazione contrattuale anche per tutti i lavoratori che in futuro opereranno in quell’appalto. 29 i lavoratori interessati.

Più di una volta, come FP CGIL abbiamo denunciato la scelta di Alia spa di affidare servizi di raccolta rifiuti e spazzamento ad aziende e cooperative che non applicano il Contratto nazionale Fise/Utilitalia, comportando così condizioni peggiorative per i lavoratori degli appalti (meno salario e meno diritti).

Dopo la stipula del Protocollo di intesa per consolidare e sviluppare lavoro e occupazione, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali con Alia Servizi Ambientali spa lo scorso luglio, iniziamo a vedere i primi segnali di discontinuità.

Riteniamo che sia fondamentale mettere al centro del piano industriale della Multiutility la qualità del lavoro, investendo sulle lavoratrici e sui lavoratori, rafforzando i salari e le loro condizioni di lavoro, trovando un accordo per stabilizzare i troppi precari oggi in servizio e assicurando stessi diritti e tutele per ogni tipo di lavoratore, nel gruppo e negli appalti, a partire dall’applicazione del corretto CCNL Fise/Utilitalia.

Firmato: Fp Cgil Firenze

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze