Corso di informatica alla SIAF per la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Da pochi giorni, lo scorso 18 gennaio, è stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, che tra le novità prevede la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale come requisito di accesso per tutti i profili ATA (personale amministrativo, tecnico, ausiliare) della scuola, ad eccezione dei collaboratori scolastici.

Presso il campus della Siaf - Scuola Internazionale Alta Formazione - si svolgerà, in presenza, il corso di informatica per ottenere la Certificazione PEKIT PROJECT EXPERT riconosciuta dal MIM – Ministero dell’istruzione e del Merito, organizzato da Sistema Formazione, società di servizi con esperienza consolidata nell’ambito della formazione e dell’orientamento professionale.

Tra qualche mese è previsto il rinnovo delle graduatorie di terza fascia, e questo titolo, che attesta le proprie competenze digitali e la padronanza nell'utilizzo delle procedure informatiche, diviene obbligatorio per percorrere la carriera all’interno dell’istituzione scuola. Tale certificazione sarà utile anche per i docenti che aspirano ad aumentare il loro punteggio nelle GPS (Graduatorie provinciali di supplenza).

Per tutte le informazioni 348 8027752 oppure corsi@siafvolterra.eu

Fonte: Ufficio comunicazione - Fondazione CRVolterra