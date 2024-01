Il desiderio di allargare i confini della coalizione alle nuove forze politiche e civiche oggi presenti sullo scenario nazionale e locale che ne condividono i valori e sono disponibili ad un confronto programmatico, l’aspirazione a dare avvio ad un percorso aperto ai cittadini per la stesura del programma elettorale, la volontà di sostenere Giordano Del Chiaro come candidato sindaco alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, per garantire ai cittadini di Capannori altri anni di buona amministrazione del territorio e della cosa pubblica.

Sono questi gli impegni della coalizione di centrosinistra oggi al governo di Capannori, composta da Partito Democratico, Popolari e Moderati, Luca Menesini Sindaco, +Capannori, Gruppo Misto e Sinistra Con, riunite oggi (giovedì 25) in conferenza stampa alla pasticceria Sottopoggio di Guamo.

Presenti: per il Partito Democratico il segretario comunale Antonio Bertolucci; per Popolari e Moderati la coordinatrice Serena Frediani e il capogruppo Gaetano Ceccarelli; per la Lista Luca Menesini Sindaco il capogruppo Pio Lencioni; per +Capannori la capogruppo Claudia Berti; per il Gruppo Misto Silvana Pisani; per Sinistra Con il presidente dell’associazione Maurizio Franceschi.

“Siamo una coalizione già ampia che vuole continuare ad allargarsi – dicono i referenti delle forze politiche –. In questi anni abbiamo saputo fare sintesi fra posizioni anche distanti e realizzare numerosi progetti nell'interesse del territorio e delle persone, perché tutti noi condividiamo prima di tutto la volontà che Capannori diventi ancor di più un punto di riferimento per tutti. La nostra riflessione tocca i temi oggi più importanti, come la transizione energetica, la giustizia sociale e ambientale, l’economia circolare, la difesa dei beni pubblici, l’inclusione, e il desiderio di essere al servizio dei cittadini, come anche temi sentiti nella vita di ogni giorno dalle persone come la sicurezza, il sostegno delle attività produttive, la cura del territorio. Le sigle vengono dopo il territorio e dopo il bene della comunità, sempre. Ed è in quest'ottica e con questo spirito che abbiamo avuto in queste settimane contatti con altre realtà politiche e civiche sulla scena, che da oggi diventeranno sempre più estesi e approfonditi con l'obiettivo prioritario di ampliare i confini della nostra coalizione, trovando i punti di incontro e valorizzando i bisogni e le necessità che i nuovi compagni di viaggio vorranno proporci. Il dialogo è sicuramente un tratto che ci contraddistingue e sarà lo strumento che con noi non verrà mai meno. Mai alzeremo muri, mai sminuiremo un pensiero e il suo portatore. Accanto a questo daremo il via a breve ai tavoli di lavoro programmatici, a cui inviteremo tutta la cittadinanza a partecipare, per costruire un programma elettorale puntuale, credibile, capace di realizzare nuovo cambiamento. Valutiamo positivamente la nascita del laboratorio civico 'Capannori 2034' perché quando persone lontane dalla politica mettono tempo e idee al servizio del territorio è una vittoria per tutta la comunità. Ci fa piacere che anche il laboratorio civico ‘Capannori 2034’ sia arrivato alle nostre stesse conclusioni su chi debba essere il prossimo sindaco di Capannori. Come coalizione abbiamo intrapreso già dalla scorsa estate un percorso per arrivare all'individuazione del candidato sindaco tenendo conto delle caratteristiche di Capannori. Su Giordano Del Chiaro si sono avute le convergenze più ampie e siamo sicuri che sarà in grado di rappresentare al meglio le sensibilità e i progetti di una coalizione che va dalla sinistra ai moderati e che vuole parlare anche a nuovi mondi, perché sa ascoltare, sa fare sintesi nel rispetto di tutti e sa guidare una squadra e la macchina amministrativa. Con oggi comincia una nuova avventura e noi lavoreremo con serietà, passione e competenza per garantire a Capannori altri dieci anni di buongoverno”.

Fonte: Ufficio Stampa