La Polisportiva I'Giglio ufficialmente affiliata alla Federazione Ginnastica Italiana

Il 2024 non poteva inaugurarsi in modo migliore per la Polisportiva I'Giglio di Castelfiorentino.

Finalmente, dopo grandi tensioni, possiamo condividere con voi la notizia che in questi giorni ci ha stravolto gli animi: la Polisportiva I'Giglio è ufficialmente affiliata alla FGI (Federazione Ginnastica Italiana).

L'ingresso della nostra società in Federazione permetterà alle nostre atlete di prendere parte ai Campionati Gold e Silver senza ulteriori tesseramenti.

A questo proposito, ringraziamo la società Montesport che in questi anni ci ha permesso, con il suo tesseramento, di partecipare comunque ai Campionati FGI e con cui siamo felici di continuare a collaborare. Un sogno che si avvera e reso possibile da un gruppo di persone sempre più coeso, determinato e motivato a raggiungere obiettivi importanti.

Già questo weekend faremo il nostro esordio nel Campionato Allieve Gold con Lara e Gloria per proseguire, poi, a Febbraio con il Campionato Silver.

Ci attende, quindi, una stagione sportiva intensa che ci auguriamo possa regalare a tutti noi delle grandi soddisfazioni.

Adesso resta da ultimare l'ennesimo traguardo: il nostro impianto è praticamente concluso e le nuove attrezzature stanno arrivando mano a mano. e poi chissà quali altri obiettivi ci porremo!

Degni di menzione sono sicuramente tutti i nostri tecnici che dedicano anima e corpo alla crescita delle atlete e dell'intero settore.

Grazie a Giada Masserini, che per anni ha allenato ginnaste di alto livello (tra cui due presenze in serie A) e rappresenta per noi un punto fermo, nonché un enorme supporto tecnico.

Grazie a Caterina Dani, Giorgia Cambi e Alessia Colazilli, tecnici regionali FGI che oramai da qualche anno seguono la crescita delle ginnaste agoniste (registriamo qui già la partecipazione di un'atleta al Campionato Allieve Gold e al Campionato di Serie C).

Grazie a tutte le altre insegnanti (Viola, Alice, Sara, Alessia, Matilde, Chiara, Lisa, Francesca), giovanissime ma così appassionate ed entusiaste, e Nicolina (ex ginnasta Rumena) che ci aiuta con dedizione. Infine, un ringraziamento speciale a Margaret Marino, guida indispensabile, senza la quale niente sarebbe stato possibile.

Fonte: Polisportiva I'Giglio