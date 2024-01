Messa del vescovo a Empoli in memoria del cappellano degli ospedali don Agostino Cecchin

Domani (venerdì 26 gennaio) nella Cappella dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, sarà celebrata alle 11 dal vescovo di San Miniato monsignor Giovanni Paccosi insieme all’attuale cappellano don Nicola La Rocca, una messa in ricordo del tanto amato don Agostino Cecchin, ad un mese dalla sua scomparsa.

Amato da tutti, don Agostino ha percorso in lungo e largo tutti i corridoi del nosocomio di Empoli, di Fucecchio e di San Miniato, sempre pronto e disponibile con i degenti e con il personale con il quale si soffermava a dare una parola di conforto o una benedizione.

Ordinato sacerdote nel 1984, dopo pochi anni diventa parroco a Larciano Castello. Successivamente incaricato cappellano all’ospedale di Fucecchio e poco dopo anche cappellano dell’ospedale di San Miniato. Nel 2021 è stato nominato monsignore dal precedente vescovo di San Miniato, monsignor Andrea Migliavacca.

Felice di questo titolo non ha mai smesse di svolgere il suo ministero con la sua umiltà che lo contraddistingueva, la sua calma, la sua mitezza che riusciva ad entrare nel cuore di tutti. Ognuno all’interno dell’ospedale porta nel cuore un suo personale ricordo anche solo per un sorriso che non negava mai a nessuno.

"Con questa celebrazione - hanno detto gli operatori - sarà mantenuto vivo il suo ricordo oltre che seguire i suoi insegnamenti".

Fonte: Asl Toscana Centro